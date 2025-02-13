NASA опубликовало кадры облаков на Марсе

Марсианские облака в значительной степени состоят из водяного льда или, на значительных высотах и при более низких температурах, из замерзшего углекислого газа, известного как сухой лед. Именно такие облака, появляющиеся на высоте от 60 до 80 километров и заметные в сумеречные часы, могут иметь радужное окрашивание.

Как передает Day.Az, облака, так называемые серебристые или сумеречные, впервые были замечены на Марсе миссией NASA Pathfinder в 1997 году. При этом марсоход Curiosity начал их фиксировать лишь с 2019 года, и теперь, на протяжении четвертого марсианского года, он продолжает отправлять удивительные снимки этого природного явления, которое наблюдается ранней осенью в южной части планеты.

"Я навсегда запомнил первый раз, когда увидел эти переливающиеся облака. Поначалу я подумал, что это всего лишь цветовой артефакт. Сейчас это стало настолько предсказуемым явлением, что мы можем планировать их съемку заранее; облака появляются в одно и то же время года", - отметил Марк Леммон из Института космических исследований в Боулдере, автор статьи в Geophysical Research Letters, подводящей итоги первых двух сезонов наблюдений Curiosity за сумеречными облаками.

Однако остаётся одна загадка: почему облака из сухого льда не были обнаружены в других районах Марса? Curiosity расположен на склонах горы Шарп внутри кратера Гейл к югу от экватора, в то время как Pathfinder приземлился в долине Ареса, которая находится к северу от экватора. В свою очередь, марсоход Perseverance, исследующий кратер Джезеро в северном полушарии, не зафиксировал наличие таких облаков. Леммон и его коллеги предполагают, что определённые регионы могут быть предрасположены к их формированию, возможно, из-за гравитационных волн.

"Неожиданно углекислый газ конденсируется в лёд на этих высотах, что связано с охлаждением до определённых температур. Однако гравитационные волны на Марсе ещё недостаточно изучены, и пока сложно определить причины, по которым сумеречные облака образуются в одних местах, но не в других", - отметил Леммон.

Видеоматериалы, показывающие облака, ограничены эллипсом по причине использования двух камер Mastcam с разным разрешением и фокусным расстоянием.