В Швейцарии нашли тела более 100 человек в связи с обмелением озера

В крупнейшем в Германии Боденском озере полиция обнаружила 103 утопленника. Это стало возможным из-за сильного обмеления водоема в связи с длительным отсутствием осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Blick.

Обнажились прибрежные зоны, лодочные порты высохли. В этих условиях все тайное стало явным, заявили в полиции. В настоящее время проводится расследование по каждому факту, проверяется информация о пропавших без вести людях. Следствие идет одновременно в трех соседних странах - Германии, Австрии и Швейцарии.

По данным правоохранительных органов, каждый год в озере гибнет несколько купальщиков и любителей водных видов спорта, десять человек из которых до сих пор числятся пропавшими без вести только за последние десять лет. Озеро площадью 536 квадратных километров является огромной территорией для поиска.