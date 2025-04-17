В Швейцарии нашли тела более 100 человек в связи с обмелением озера
В крупнейшем в Германии Боденском озере полиция обнаружила 103 утопленника. Это стало возможным из-за сильного обмеления водоема в связи с длительным отсутствием осадков.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Blick.
Обнажились прибрежные зоны, лодочные порты высохли. В этих условиях все тайное стало явным, заявили в полиции. В настоящее время проводится расследование по каждому факту, проверяется информация о пропавших без вести людях. Следствие идет одновременно в трех соседних странах - Германии, Австрии и Швейцарии.
По данным правоохранительных органов, каждый год в озере гибнет несколько купальщиков и любителей водных видов спорта, десять человек из которых до сих пор числятся пропавшими без вести только за последние десять лет. Озеро площадью 536 квадратных километров является огромной территорией для поиска.
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