Школьник нашел 1300-летний меч викинга

Шестилетний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Goodnews Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Находку сделал мальчик по имени Хенрик во время поездки в район Гран в исторической области Хаделанд. Во время прогулки он заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет и решил показать его взрослым.

Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность.

Оказалось, что Хенрик нашел древний железный меч типа скрамасакс - длинный однолезвийный клинок, который широко использовался в Северной Европе в раннем Средневековье. Такое оружие применялось как в бою, так и в повседневной жизни.

По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. При этом специалисты не исключают, что клинок был изготовлен не в Норвегии, а во Франкском государстве, поскольку подобное оружие было распространено и в период Меровингов.

После исследования меч передали в музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением.