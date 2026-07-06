Ученые выяснили, как медузы заживляют раны за минуты без шрамов
Ученые из Чикагского университета выяснили, как медузы способны заживлять раны за считанные минуты без образования рубцов. Оказалось, что клетки координированно перемещаются к месту повреждения, а затем стягивают края раны с помощью специальных белковых структур.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Molecular Biology of the Cell (MBC).
Объектом исследования стала медуза Clytia hemisphaerica. Небольшие повреждения ее тканей исчезают всего за несколько минут, а крупные раны закрываются менее чем за час. При этом на месте повреждения не остается рубцов.
Исследователи выяснили, что первыми на рану реагируют ламеллиподии - тонкие выросты клеток, богатые белком актином. Они начинают "ползти" к месту разрыва, вытягивая за собой клетки эпителия и постепенно закрывая повреждение.
После этого включается второй механизм. По краю раны формируется актомиозиновый кабель - белковая структура, которая сокращается подобно стягивающему шнуру и окончательно смыкает края ткани. Если повреждение слишком большое, клетки начинают двигаться уже не поодиночке, а всем эпителиальным слоем.
По словам авторов, многие этапы этого процесса удивительно похожи на заживление ран у человека. Эпителиальные клетки кожи, кишечника и других тканей используют схожие механизмы миграции, однако у людей они обычно сопровождаются воспалением и образованием рубцов.
Исследователи считают, что изучение медуз поможет лучше понять процессы восстановления тканей у человека и в будущем может способствовать разработке новых методов лечения ран без образования шрамов. Пока остается нерешенным один вопрос: как после закрытия раны восстанавливается базальная мембрана - белковый слой, лежащий под эпителием. Именно этому ученые планируют посвятить следующие исследования.
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