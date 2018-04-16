Как известные мультфильмы адаптируют для разных стран - ФОТО

Крупные студии серьезно подходят к локализации своего продукта: каждый фильм, мультфильм или сериал адаптируют, то есть не просто переводят, а частично переделывают, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Ведь многие нюансы без изменений будут иностранному зрителю непонятны или даже неприятны.

Смотрите подборку из пяти мультфильмов, персонажи и детали которых выглядят по-разному в разных странах.

1. "Зверополис" / Zootopia (2016)

В этом мультфильме заменили одного из ведущих новостей. Для США и Канады новости вел лось Питер Лосини (пародия на канадского телеведущего Питера Мэнсбриджа). В Китае лося заменили на панду. В Австралии и Новой Зеландии - на коалу. А в Японии - на тануки, енотовидную собаку, символизирующую в японской культуре счастье и благополучие.

2. "Головоломка" / Inside Out (2015)

В этом мультфильме про эмоции авторы модифицировали сцену, в которой главную героиню кормят овощами. Специально для Японии брокколи заменили на зеленый перец. Оказывается, эта сцена не имела смысла для японцев, поскольку японские дети обожают брокколи.

3. "Университет монстров" / Monsters University (2013)

В американской версии мультфильма Рэндалл печет кексы и украшает их надписью "Be my pal", то есть "Будь моим другом". Часто мультипликаторы подобные надписи не переводят на другой язык, а заменяют картинкой, которая будет понятна для зрителей во всем мире.

4. "История игрушек" / Toy Story (1999)

Во второй части франшизы компании Pixar Базз Лайтер (в русском переводе - Базз Светик) произносит для других игрушек вдохновляющую речь. В оригинальной версии в это время за его спиной развевается американский флаг и на фоне играет гимн Америки. Для международного релиза флаг поменяли на глобус, а вместо американского гимна играла мелодия One World Anthem.

5. "Самолеты" / Planes (2013)

Оригинальная героиня мультфильма "Самолеты" - канадка по имени Рошель - имеет целых 11 локализаций в зависимости от страны проката. В Бразилии ее зовут Каролина, в Германии - Хайди, в России - Таня. При этом каждая версия раскрашена в цвета национального флага.