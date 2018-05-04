Превратившие кота в мяч чеченские бойцы рассердили юзеров Сети - ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как двое бойцов грозненского клуба "Беркут", в том числе боец смешанных единоборств и чемпион России по самбо Альберт Дураев, перебрасывают друг другу живого кота. Ролик опубликовал на своей странице в Instagram сам Дураев, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Обычный день в Автурах. Кот игрушечный", - прокомментировал размещенное видео спортсмен.

На кадрах видно, как мужчины, смеясь, бросают друг другу животное. При этом один раз его чуть не роняют на землю. Кот переворачивается в воздухе и мяукает.

Часть пользователей соцсети не оценила юмор бойцов и призвала в комментариях не мучить животное. "Их тоже в детстве так подкидывали, по ходу. Правда, не всегда ловили, видимо", - отметил один из юзеров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

