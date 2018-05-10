В Кении прорвало дамбу, много погибших и пострадавших
Не менее 8 человек погибли в результате прорыва дамбы в Кении, еще 39 доставлены в больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Standard media, передает Day.Az.
Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента ряд густонаселенных деревень был затоплен.
Вместе с тем, как пишет местное издание Star, по данным Красного Креста Кении, в результате прорыва дамбы 10 человек числятся пропавшими без вести, 39 доставлены в больницы.
Как уточняет издание, в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек.
По словам представителя местных властей, в районе прорыва дамбы идет эвакуация.
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