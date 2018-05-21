Китаянку скрутили за попытку подкупить сотрудников ФСБ при помощи IPhone X - ВИДЕО
21 мая 2018 16:10 76
В Калужской области задержали китаянку, пытавшуюся подкупить двух сотрудников ФСБ. Видео задержания в понедельник, 21 мая, публикует Telegram-канал Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
На кадрах видно, как женщина предлагает взятку двумя смартфонами iPhone X либо деньгами. При передаче 100 тысяч рублей ее скрутили силовики.
Как пояснили в СКР, за два IPhone X китаянка рассчитывала договориться с ФСБ об освобождении 26 соотечественников, задержанных за нарушение миграционного режима. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело о даче взятки, по решению суда женщина заключена под стражу.
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