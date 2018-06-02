Италия отмечает Праздник Республики с новым правительством

Традиционный военный парад по случаю Дня образования Итальянской Республики прошел в субботу в Риме, в торжественных церемониях впервые приняли участие члены нового кабинета министров, принесшие в пятницу клятву на верность Италии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Праздник Республики отмечается в память о событиях 2 июня 1946 года, когда на общенациональном референдуме по вопросу о форме государственного правления большинство итальянцев высказались за ликвидацию монархии, которая запятнала себя сотрудничеством с фашистским режимом Муссолини, и создание республики.

Торжественные мероприятия начались утром с возложения президентом Серджо Маттареллой лаврового венка к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата, находящейся в центре комплекса "Алтарь Отечества" на площади Венеции. В церемонии впервые приняли участие представители сформированного в четверг правительства страны: премьер-министр Джузеппе Конте и министр обороны Элизабетта Трента, а также Роберто Фико и Элизабетта Казеллати, избранные в конце марта председателями обеих палат национального парламента. После этого над Вечным городом пролетели истребители ВВС Италии, которые оставили в небе зелено-бело-красный шлейф, символизирующий итальянский триколор.

В 10.00 по местному времени в центре Рима на проспекте Императорских форумов, соединяющему Колизей с площадью Венеции, начался традиционный военный парад. В нем приняли участие всего около 5 тысяч человек. Это как военные, так и гражданские лица, оркестры, а также конные подразделения, кинологи с собаками и военная техника. Как и в предыдущие годы, в шествии приняли участие мэры 400 итальянских городов, оказавшихся в зоне серии землетрясений последних лет.

Торжества по случаю Праздника Республики будут продолжаться весь день. В частности, жители и гости итальянской столицы смогут увидеть смену караула у президентского Квиринальского дворца и посетить его сады, которые только один день в году открываются для всех желающих.

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