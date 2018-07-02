Град размером с кулак убил мужчину и ранил его жену - ВИДЕО

Непогода пришла в регион накануне, 1 июля, в результате осадков пострадали машины и более двух тысяч домов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Град размером с кулак обрушился на Краснодарский край. Как сообщает Mash, больше всего досталось станице Батуринской. Там в результате непогоды погиб мужчина, его жена получила тяжёлые травмы.

Сильный дождь с градом прошёлся по краю накануне, 1 июля. В результате непогоды пострадали автомобили. Осадки побили машины и поразбивали окна.

По данным местных СМИ, повреждены более двух тысяч домов.

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