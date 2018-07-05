Девушка пришла в ресторан, чтобы съесть стейк, но получила заточку в глаз - ВИДЕО

Посетительница ресторана была срочно доставлена в больницу после того, как в результате несчастного случая заточка для ножей попала ей прямо в глаз. Металлический стержень застрял в голове женщины, которая всё это время находилась в сознании, сообщает Mirror.

Инцидент произошёл в Китае в местном стейк-ресторане на прошлой неделе, однако видео с пострадавшей появилось в Сети только сейчас. На шокирующих кадрах женщина лежит на носилках, в то время как из её головы торчит огромное лезвие, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Женщину доставили в больницу, но пока не известно, в каком состоянии она находится.

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