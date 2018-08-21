Премьер Уганды решил попинать мяч, но что-то пошло не так - ВИДЕО
21 августа 2018 13:38 1 127
Премьер-министр Уганды Мозес Али попал в казусную ситуацию.
Как передает Day.Az, он был приглашен на открытие Премьер-лиги страны.
Премьеру была поручена миссия исполнить первый удар. Но 79-летний грузный мужчина потерял равновесие и упал. От смеха не смогла удержаться даже охрана премьер-министра.
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