Премьер Уганды решил попинать мяч, но что-то пошло не так - ВИДЕО

21 августа 2018 13:38

Премьер-министр Уганды Мозес Али попал в казусную ситуацию.

Как передает Day.Az, он был приглашен на открытие Премьер-лиги страны.

Премьеру была поручена миссия исполнить первый удар. Но 79-летний грузный мужчина потерял равновесие и упал. От смеха не смогла удержаться даже охрана премьер-министра.

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Премьер Уганды решил попинать мяч, но что-то пошло не так

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