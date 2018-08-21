Премьер Уганды решил попинать мяч, но что-то пошло не так - ВИДЕО

Премьер-министр Уганды Мозес Али попал в казусную ситуацию.

Как передает Day.Az, он был приглашен на открытие Премьер-лиги страны.

Премьеру была поручена миссия исполнить первый удар. Но 79-летний грузный мужчина потерял равновесие и упал. От смеха не смогла удержаться даже охрана премьер-министра.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

