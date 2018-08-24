Водители не смогли выбраться из пылающих КамАЗа и "газели" - ВИДЕО

Авария произошла на трассе во Фроловском районе Волгоградской области. По предварительной информации, водитель "газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После аварии обе машины загорелись, а находившиеся в них водители сгорели заживо. Страшные кадры с места трагедии публикует телеграм-канал LifeShot.

По данным региональной полиции, авария произошла из-за неудачного обгона.

- По предварительной информации, водитель автомашины ГАЗ-32213 на 856-м километре автодороги Москва - Волгоград выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной КамАЗ-53212 под управлением жителя Республики Дагестан. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, оба водителя погибли на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, передает Day.Az со ссылкой наc life.ru.

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