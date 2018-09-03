ФСБ предупредила об активизации "ИГ" в соцсетях

Боевики террористических организаций, в том числе запрещенной в России "ИГ" ("Исламское государство") активизировали пропаганду через социальные сети. Об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков именно тоже через соцсети [идет]", - сказал он на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.

Беседа сообщил, что за последнее время обстановка в сфере борьбы с международным терроризмом претерпевает изменения. По его словам, на Ближнем Востоке действующие террористические организации во главе с "ИГ" понесли потери в живой силе и технике, на 90% сократилась их экономическая база, финансировавшая их сторонников.

"Боевикам "ИГ" удается получать $200-300 млн в год", - уточнил он. Также снизились финансовые поступления от добычи нефти и от налогов, которыми они обложили контролируемые ими территории, сказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ.

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