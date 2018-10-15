Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.

"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года", - говорится в сообщении.

Родившийся ребенок станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры - Джорджа (2013), Шарлотты (2015), Луи (2017), и, наконец, своего отца, принца Гарри. Он также станет седьмым правнуком или правнучкой правящего монарха, Елизаветы II.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая.

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