Австралиец случайно купил два лотерейных билета и сорвал крупный куш

Житель австралийского штата Квинсленд случайно купил сразу два билета в лотерею и удвоил свой выигрыш. Об этом сообщил информационный портал News.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Когда с 40-летним мужчиной, пожелавшим остаться неизвестным, связался представитель лотереи, он уже праздновал. Однако австралиец считал, что выиграл 993 тысячи австралийских долларов, в то время как из-за покупки двух билетов его выигрыш удвоился до 1,98 миллиона австралийских долларов.

Счастливчик очень эмоционально отреагировал на новость: "Господи! У меня двойной выигрыш? Друг, ты шутишь надо мной, точно шутишь". Он объяснил, что покупает лотерейные билеты онлайн заранее, поэтому иногда приобретает билеты дважды на одну неделю. Мужчина вписал в билеты одинаковые номера: свои любимые числа, с которыми он всегда играет в лотерею.

Австралиец подумывает уйти с работы, а также использовать выигрыш, чтобы "сделать что-нибудь для родителей".

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