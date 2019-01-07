По посетителям бара на курорте в Мексике открыли огонь, есть погибшие - ВИДЕО
7 января 2019 14:03 154
Семь человек стали жертвами нападения преступников на бар "Вирхиниас" на курорте Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Об этом сообщило на своей странице в Facebook муниципальное управление общественной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Администрация муниципалитета Солидаридад скорбит в связи с трагическими событиями, жертвами которых стали семь человек", - сказано в сообщении в социальной сети.
Согласно сведениям надзорного ведомства, иностранных туристов среди погибших нет. Что стало причиной этой расправы - пока остается неизвестным.
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