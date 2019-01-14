В крупных аэропортах Германии пройдут массовые забастовки

В восьми крупных аэропортах Германии во вторник запланирована забастовка сотрудников службы безопасности. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на профсоюз Verdi, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В частности, акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. Как сообщается в объявлении на сайте аэропорта Франкфурта, в связи с забастовкой контроль пассажиров не будет осуществляться приблизительно до 20.00, пассажиры предположительно не смогут попасть на свои рейсы, им рекомендовано обратиться к перевозчикам за дальнейшей информацией. Для пассажиров, следующих транзитом через Франкфурт, досмотр будет организован, однако в аэропорту предупредили о возможных задержках.

Как заявили ранее в профсоюзе, анонсируя акцию в аэропорту Франкфурта, "работодатели могли бы отреагировать на предупредительные сигналы, однако из-за того, что они по совершенно не понятным причинам не продемонстрировали готовность к сотрудничеству, расширение забастовки стало необходимым".

Профсоюз выступает за увеличение зарплаты сотрудникам службы безопасности в аэропортах Германии, в частности, речь идет об увеличении оплаты на 20 евро в час. Следующий раунд переговоров с работодателями запланирован на 23-24 января в Берлине.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в воздушных гаванях Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штуттгарта, они привели к массовой отмене и задержке рейсов не только в указанных аэропортах, но и по всей Германии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook