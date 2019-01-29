Два вагона с пассажирами догнали состав в Шри-Ланке - ВИДЕО

В прошлую среду, 23 января, от железнодорожного состава отцепились два вагона с пассажирами. Инцидент произошёл возле станции Тхалава, недалеко от города Анурадхапура (Северо-Центральная провинция, Шри-Ланка).

Один из пассажиров поезда запечатлел удаляющийся состав. Но вскоре машинист заметил недостачу двух вагонов и замедлил движение, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По словам очевидца, в поезде находились дети и женщины, и некоторые из них получили незначительные травмы в результате жёсткого столкновения.

Лалит Фонсека, главный надзиратель железнодорожной станции Дематагода рассказала: "Работники станции осматривают отсеки и стяжки между вагонами до того как поезд отправляется в путешествие и подобные инциденты обычно не случаются. Соединительная муфта состоит из двух частей: одна - это головка, а другая - кулак. Когда соединение между вагонами заблокировано, оно может рассоединиться только во время чрезвычайной ситуации, после чего сработает система аварийного торможения".

Хотя работница станции утверждала, что в случае разрыва тормоза будут срабатывать самостоятельно, инцидент, случившийся 23 января продемонстрировал неэффективность этого механизма.

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