Принц Гарри нарушил запрет Меган Маркл
В прессе неоднократно ставили в заслугу Меган Маркл ее способности влиять на своего мужа. Посмотрите, мол, он даже выпивать бросил - вот сил авторитета. Но совсем недавно герцог Сассекский поразил всех своим поступком - он побывал в своем любимом пабе The Sands End Pub в Фулеме без супруги, только в сопровождении службы безопасности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro.
Конечно, монаршья особа старалась не привлекать к себе внимание, да и на охранниках принца были обычные костюмы, но внимательные посетители все равно догадались, что за посетитель пришел в заведение. По информации источников британской прессы, Гарри употреблял спиртное. Принц расслаблялся после того, как вместе с супругой он посетил мероприятие в Национальном театре.
Вполне возможно, рассуждают журналисты издания Radar Online, бесконечные запреты строгой жены принцу просто надоели, потому он и позволил себе эту небольшую мужскую слабость.
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