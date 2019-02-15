Трамп объявит режим ЧП на границе с Мексикой

15 февраля 2019 20:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью на границе с Мексикой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я подпишу (указ) о режиме чрезвычайного положения", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме.

Объявление режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой позволит Трампу получить до 8 миллиардов долларов на строительство стены, заявил ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

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