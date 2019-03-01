Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае отсутствия договоренности с РФ по компенсации от налогового маневра в ТЭК России Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну - Господь с вами, переживем мы (отсутствие) этих 400 миллионов (долларов) в этом году, а может, чуть меньше будет. Но переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти - покупай сколько хочешь, вопрос в цене", - заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

