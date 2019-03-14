"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили в Париж для расшифровки
Бортовое устройство регистрации и речевой самописец разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 отправлены для расшифровки в Париж, сообщила авиакомпания Ethiopian Airlines, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB) отправила регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) в Париж для расследования", - написала компания в своем аккаунте в Twitter.
В среду власти Эфиопии запросили у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации помощи в расшифровке черных ящиков разбившегося Boeing, так как германское Бюро авиационных инцидентов отказалось участвовать в расшифровке. Представитель немецкого ведомства Гернот Фрайтаг подтвердил, что власти Эфиопии обращались с такой просьбой, однако бюро не располагает необходимым программным обеспечением для анализа "черных ящиков".
Утром в воскресенье Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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