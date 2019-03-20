Все необходимые документы по согласованию кандидатуры от Беларуси на пост генерального секретаря ОДКБ направлены в страны-участницы организации, сообщил в среду в интервью ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает Day.Az.

"Все необходимые процедуры согласования кандидатуры, внесенной Беларусью, и проекты документов, необходимых для принятия решений, еще в декабре 2018 года были направлены в страны ОДКБ", - сказал он.

Семериков отметил, что так как сроки согласования и подписания решений документами организации не регламентированы, то сказать, когда будет утверждено назначении нового генсекретаря, невозможно.

Должность генерального секретаря ОДКБ вакантна с 30 октября 2018 года, когда Армения отозвала своего представителя Юрия Хачатурова без предварительного согласования этих процедур с другими партнерами по Организации. На данный момент и.о. генсека ОДКБ остается россиянин Валерий Семериков.