В Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета
26 марта 2019 13:33 219
В управлении МВД по Москве проинформировали о краже, совершенной в центре города при помощи невидимого пистолета. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что о произошедшем 24 марта сообщил неизвестный мужчина. Его ограбила пара, угрожавшая применить оружие, которое так и не было показано.
"Установлено, что двое неизвестных...открыто похитили сотовый телефон и скрылись", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что похитителями телефона стоимостью около 16,7 тыс. руб. оказались бомж и его знакомая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!