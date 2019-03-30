Полиция США показала видео расстрела заснувшего в машине рэпера - ВИДЕО
В Сети появились видео с нательных камер полицейских, которые застрелили спавшего в машине 20-летнего рэпера Вилли Маккоя. Инцидент произошел в феврале на парковке Taco Bell в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На видео слышно, как один из офицеров говорит, что заметил у спящего пистолет. Когда молодой человек в машине начинает двигаться, полицейские требуют, чтобы он показал им свои руки, но уже спустя мгновение открывают огонь и расстреливают машину рэпера в течение нескольких секунд.
Напомним, офицеры объяснили решение начать стрелять тем, что опасались за свою безопасность, когда молодой человек якобы сделал движение в сторону лежавшего на коленях пистолета.
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