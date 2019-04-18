Летевший из России в ОАЭ самолет экстренно сел в Тегеране
18 апреля 2019 18:33 221
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Тегерана из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
Как отмечается, во время полета 63-летнему мужчине стало плохо. Экипаж самолета Boeing 757 решил приземлиться.
Уточняется, что к месту приземления прибыли медики, которые диагностировали у пассажира инфаркт миокарда. Мужчину экстренно госпитализировали.
Спустя некоторое время самолет продолжил свой маршрут и благополучно приземлился в Дубай.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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