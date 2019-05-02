/world/1116368.html Массовая драка между афганцами в Стамбуле, есть погибшие и раненые
Массовая драка между афганцами в Стамбуле, есть погибшие и раненые
В Стамбуле в районе Эсеньюрт произошла массовая драка между гражданами Афганистана. Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, в драке участвовали более 20 человек, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое и получили ранения трое граждан Афганистана.
"Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое", - пишут СМИ.
О причине массовой драки не сообщается.
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