Воздушная часть парада Победы отменена в Москве из-за низкой облачности. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг в эфире Первого канала.

Облачная и туманная погода помешала воздушной части парада.

Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.