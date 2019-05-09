https://news.day.az/world/1118326.html Воздушную часть парада Победы в Москве отменили - ПРИЧИНА
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили - ПРИЧИНА
Воздушная часть парада Победы отменена в Москве из-за низкой облачности. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг в эфире Первого канала.
Облачная и туманная погода помешала воздушной части парада.
Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.
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