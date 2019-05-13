Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety.

Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай. После того как пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они совершили два прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой (ВПП), выработали топливо и успешно приземлились без шасси, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как самолет заходит на посадку, а после соприкосновения с ВПП начинает крениться вперед и искриться. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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