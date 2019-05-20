https://news.day.az/world/1121440.html Вооруженное ограбление в центре Стамбула
Вооруженное ограбление в центре Стамбула
В центре Стамбула произошло вооруженное нападение. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что вооруженные неизвестные совершили нападение на автомобиль. Между ними и лицами, находившимися в автомобиле, произошла перестрелка.
Пострадавших в результате перестрелки нет. Преступникам удалось скрыться, унеся с собой более четырех килограммов золота, находившего в автомобиле.
О других деталях инцидента не сообщается.
Ведутся поиски нападавших.
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