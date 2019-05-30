Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Бригитте Бирляйн канцлером страны, которая стала первой в истории женщиной на этом посту. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Бирляйн до назначения занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. Новый канцлер будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре 2019 года.

Ранее отправленный в отставку канцлер Себастьян Курц заявлял, что надеется вновь возглавить правительство страны.

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За день до этого нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия Курцу и его правительству. В тот же день стало известно, что "племянницей российского олигарха", с которой вел переговоры австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, оказалась студентка из Боснии и Герцеговины.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснял, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее - спланированная акция.