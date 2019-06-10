https://news.day.az/world/1127752.html Сильный взрыв в Италии, есть пострадавшие
Сильный взрыв в Италии, есть пострадавшие
В трехэтажном доме под Римом прогремел взрыв, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает агентство АНСА.
Спасатели ищут возможных пострадавших под завалами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По предварительной версии, в доме произошла утечка бытового газа.
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