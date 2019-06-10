В трехэтажном доме под Римом прогремел взрыв, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает агентство АНСА.

Спасатели ищут возможных пострадавших под завалами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительной версии, в доме произошла утечка бытового газа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!