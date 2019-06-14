Военный самолет разбился в центральной части Вьетнама во время тренировочного полета, два пилота погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание VN Express.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.

Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени.

"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", - приводит издание слова главы городского совета общины-коммуны Суои Тан (Suoi Tan).

По словам главы района Кам Лам (Cam Lam District), самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения.

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