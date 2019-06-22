В Турции произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пожар произошел на швейной фабрике в районе Боюкчекмече в Стамбуле.

Сообщается, что пожар начался в три часа ночи.

Есть погибшие и раненые, которые являются гражданами других стран.

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