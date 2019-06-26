Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в предвзятости и создании препятствий для подписчиков, которые хотят стать читателями его микроблога, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"То, что они делают со мной в Twitter, просто невероятно. У меня миллионы подписчиков, но должен вам сказать, что из-за них (Twitter) людям очень сложно присоединиться ко мне, из-за них мне становится намного сложнее донести свою мысль", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, насколько он обеспокоен тем, что компании, работающие в сфере технологии, "цензурируют" республиканцев.