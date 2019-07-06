https://news.day.az/world/1135504.html В Москве загорелось общежитие, жители эвакуированы
В Москве загорелось общежитие, жители эвакуированы
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Загорелся мусор на третьем этаже общежития, охрана здания вывела людей до прибытия расчетов", - рассказал собеседник агентства.
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