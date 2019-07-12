Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 поступила в Турцию в пятницу, сообщило минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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