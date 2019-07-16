https://news.day.az/world/1138295.html Сын депутата Ильфата Имангулова сбил насмерть двух пешеходов на скорости 200 км/ч
Сын депутата Ильфата Имангулова сбил насмерть двух пешеходов на скорости 200 км/ч
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.
Инцидент произошел 15 июля в районе 17:00. По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения с собакой, в результате чего машину выбросило на обочину, где она сбила двух человек.
Источники издания утверждают, что за рулем находился сын депутата районного собрания Ильфата Имангулова Руслан. Мужчина якобы двигался со скоростью 200 км/ч. Глава района Сибагатулла Аминов отметил, что погибшими оказались его бывший водитель с супругой.
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