Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Об этом в интервью TGRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава МИД отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot ("Пэтриот"). Он вновь подчеркнул, что С-400 - защитные системы. "Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки", - отметил Чавушоглу.

По словам министра, президент США Дональд Трамп действительно может отказаться от введения санкций в отношении Анкары в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). В то же время в случае враждебного настроя со стороны Вашингтона Турция готова принимать ответные меры, подчеркнул он.

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