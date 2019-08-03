Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", - написал он в своем Twitter.

По данным МЧС РФ, свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.

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