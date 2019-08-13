Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны. Оно вступит в силу 1 сентября и будет действовать в течение трех лет.

При этом существует несколько условий, которые необходимо соблюдать работодателю, если он хочет выплачивать зарплату сотрудникам в криптовалюте. В частности, платежи должны осуществляться в виде регулярных фиксированных сумм. Кроме того, выбираемая цифровая валюта должна быть конвертируемой, а также привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качестве законного средства платежа.

При этом размер подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным из-за сильных колебаний курсов криптовалют.

На сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии: криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.

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