Правоохранители передали коньяк мужчине, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, выполнив его требование. Об этом сообщил РИА Новости представитель полиции на месте происшествия, передает Day.Az.

В четверг в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что туда вошел мужчина и выстрелил в потолок из неустановленного оружия. Ранее сообщалось, что стрельба произошла в парикмахерской.

Полиция ведет с ним переговоры. По информации СМИ, забаррикадировавшийся стрелок был пьян и потребовал у полицейских бутылку коньяка.

"Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем", - сказал полицейский.

Правоохранители оцепили подходы к зданию. В соседнем дворе находится автомобиль медицины катастроф. Полицейские пропускают через оцепление только жителей близлежащих домов.

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19:56

Неизвестный устроил стрельбу и забаррикадировался в парикмахерской в подмосковных Котельниках. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает Day.Az.

По данным агентства, злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Задержать его пока не удалось. В происшествии никто не пострадал.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

По информации Telegram-канала "112", нападавший по имени Игорь пришел в парикмахерскую, чтобы разобраться со своей бывшей девушкой, однако не застал ее на рабочем месте. Мужчина выстрелил в потолок, после чего все сотрудники и клиенты парикмахерской разбежались. Он забаррикадировался и находится в здании уже несколько часов.

С нападавшим ведутся переговоры. По данным источников агентств, мужчина сильно пьян.

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