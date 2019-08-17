https://news.day.az/world/1147926.html В России хотят ввести запрет на чипсы и газировку
В России хотят ввести запрет на чипсы и газировку
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно, в рацион питания работников предложили включить продукты для так называемого здорового перекуса.
Сообщается, что к ним относятся йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощная соломка, яблочные чипсы, зерновые батончики и прочие продукты.
Также работодателям посоветовали проводить тематические дни и акции по популяризации здорового питания и обучать работников его основам.
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