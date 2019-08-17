На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел несколько дней назад в Труа-Ривьере (Квебек). У пострадавшей не раскрылся парашют во время прыжка, она попыталась воспользоваться запасным, но и он не сработал.

Женщина приземлилась в лесу, застряв в ветвях деревьев, что, скорее всего, и позволило избежать смертельных травм. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными переломами.

По словам местных полицейских, экстремалка не впервые прыгает с парашютом.

Свидетели считают настоящим чудом, что пострадавшей удалось выжить после падения с такой высоты.



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