https://news.day.az/world/1148199.html На Канарах вновь бушует пожар
На Канарах вновь бушует пожар
Новый природный пожар начался на севере испанского острова Гран-Канария. По сообщениям экстренных служб, эвакуированы жители города Техеда, перекрыты несколько дорог, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В тушении участвуют 7 вертолетов. Операция осложняется сильной жарой в регионе и ветрами, которые раздувают пламя.
Ровно неделю назад серьезный пожар на Гран-Канарии уничтожил больше тысячи гектаров леса, напоминает телеканал "Россия 24". Сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.
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