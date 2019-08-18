Новый природный пожар начался на севере испанского острова Гран-Канария. По сообщениям экстренных служб, эвакуированы жители города Техеда, перекрыты несколько дорог, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В тушении участвуют 7 вертолетов. Операция осложняется сильной жарой в регионе и ветрами, которые раздувают пламя.

Ровно неделю назад серьезный пожар на Гран-Канарии уничтожил больше тысячи гектаров леса, напоминает телеканал "Россия 24". Сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.

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