Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы, нарушил железнодорожные и паромные сообщения.

Об этом сообщает агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По крайней мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода.

Субботний дождь также затопил исторический Гранд-базар (Капалы-Чарши) Стамбула.

Власти прекратили паромные перевозки через Босфор, некоторые трамвайные сообщения также прекращены.

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