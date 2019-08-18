https://news.day.az/world/1148202.html Стамбул затопил мощный ливень: есть жертвы
Стамбул затопил мощный ливень: есть жертвы
Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы, нарушил железнодорожные и паромные сообщения.
Об этом сообщает агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По крайней мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода.
Субботний дождь также затопил исторический Гранд-базар (Капалы-Чарши) Стамбула.
Власти прекратили паромные перевозки через Босфор, некоторые трамвайные сообщения также прекращены.
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