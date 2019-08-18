Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны. Об этом сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в опубликованном в воскресенье интервью в газете Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно ездит в отпуск в Сирию, не может всерьез говорить, что его там преследуют, - сказал он. - Таких людей нужно лишать статуса беженца". Министр сказал, что миграционные ведомства будут незамедлительно заново проверять статус каждого отдельного иностранца, если узнают о поездках того или иного беженца в страну происхождения.

Также Зеехофер напомнил, что всем сирийским беженцам придется когда-либо вернуться на родину. "Когда ситуация будет позволять, мы осуществим депортации", - сказал министр.

Этим заявлениям предшествовали сообщения в немецких СМИ о том, как работают в Германии туристические агентства, предлагающие поездки в Сирию. При этом статистики не приводилось.

В 2018 году убежище в ФРГ запросили около 166 тыс. иностранцев. В 2017 году число заявлений составило 198 тысяч. Пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в республику прибыли 890 тыс. соискателей убежища.

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