https://news.day.az/world/1148261.html В Москве автобус с туристами врезался в столб, много пострадавших - ФОТО
На место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.
В Москве автобус с туристами врезался в столб, много пострадавших - ФОТО
В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.
В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте.
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