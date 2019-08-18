В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.



В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте.

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