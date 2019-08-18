Стала известна причина аварии самолета, на борту которого находился двукратный чемпион NASCAR, победитель гонок в Дайтоне Дейл Эрнхардт-младший. Об этом сообщает Autosport, передает Day.Az.

Крушение произошло 15 августа в американском Элизабеттоне. Помимо гонщика в самолете находились его супруга и годовалая дочь. Пассажирам удалось выбраться из транспорта, который загорелся после схода со взлетно-посадочной полосы.

По итогам расследования Национального совета по безопасности транспорта было определено, что причиной происшествия стало разрушение шасси, которое не выдержало нагрузок при приземлении.

Данную версию подтверждают пилоты самолет и записи с камер наблюдения.

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